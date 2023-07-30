В РКБ рассказали о состоянии пострадавших во время урагана в Татарстане и Марий Эл

В результате мощного урагана, который накануне прошел в Приволжском федеральном округе госпитализированы 8 человек, четыре человека находятся на амбулаторном лечении. Об этом «Татар-информу» рассказала руководитель Центра медицины катастроф Минздрава РТ Марина Воронцова.

«Из восьми человек, четыре находятся в тяжелом состоянии. Начиная со вчерашнего вечера, в РКБ переведено 5 человек, в городскую больницу №7 – один человек и один ребенок – в ДРКБ», – сообщила она.

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Марина Воронцова рассказала, что состояния у пострадавших были разные, начиная от амбулаторных обращений, у которых регистрировались незначительные порезы, ушибы до пациентов в тяжелом состоянии – с тяжелейшими травмами головы, скелетными травмами, с повреждениями внутренних органов.

Всего за помощью обратились 44 человека, отметила Марина Воронцова.

В настоящее время все пациенты в состоянии средней и тяжелой степени тяжести госпитализированы.

Руководитель Центра указала, что про реабилитацию говорить еще рано, потому что все пациенты получают лечение в остром периоде. Состояние пациентов стабилизировано, они получают весь необходимый объем специализированной медицинской помощи, отметила медик.

Один из пациентов РКБ рассказал «Татар-информу», что был в палатке, когда начался ураган.

«Пошел ливень, град, а потом палатку накрыли деревья. После этого люди побежали помогать, вытащили, потом в скорую отвезли», – рассказал Иван Петрович.

Он отметил, что в палатке находились 7 человек. После того, как палатку накрыли деревья – остальные туристы принялись спиливать бревна бензопилой. Сначала спасли ребенка, к сожалению, не всем удалось выбраться.

«Самостоятельно выбраться не пытался, без вариантов. Со мной были близкие друзья и ребенок, который не пострадал. Двое человек погибли, остальные находятся в РКБ», – поделился он.

Кроме того, пациент рассказал, что деревья упали на дорогу, что затрудняло проезд спецтранспорта, включая спасателей и медиков.