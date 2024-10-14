Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусами в Татарстане

В Республиканской клинической больнице Татарстана рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусами в Мензелинском районе. 47-летний пассажир автобуса находится в состоянии средней степени тяжести. Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе РКБ, сегодня его переведут из реанимации в торакальное отделение.

«Татар-информ» сообщал, что в пятницу через несколько часов после ДТП за ним из Казани вылетел вертолёт санавиации РКБ.

Фото: © МВД по РТ



27-летний водитель автобуса, которого доставили в РКБ на следующий день после ДТП, находится в тяжелом состоянии на ИВЛ в реанимации.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе БСМП Набережных Челнов, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии в реанимации БСМП. Троих в стабильном состоянии перевели в травматологию.



«Татар-информ» рассказывал, что в минувшую пятницу на трассе М7 в Мензелинском районе произошло ДТП с участием двух пассажирских автобусов. Автобус «КамАЗа», в котором находились 12 человек, столкнулся с автобусом марки Yutong, который следовал из Уфы в Набережные Челны. В результате два пассажира автобуса «КамАЗа» скончались на месте, водитель и еще восемь пассажиров пострадали.