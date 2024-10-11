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МВД: В столкновении двух автобусов в Татарстане два человека погибли, девять пострадали
Двое человек погибли, девять человек пострадали в страшном ДТП с автобусами под Мензелинском. Об этом сообщает МВД по РТ.
По данным ведомства, на 1105-м километре трассы М7 водитель автобуса «КамАЗ» при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся с автобусом Yutong.
В результате два пассажира автобуса «КамАЗ» скончались на месте, водитель и еще восемь пассажиров пострадали. На месте работают автоинспекторы.
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