news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 11 октября 2024 10:28

МВД: В столкновении двух автобусов в Татарстане два человека погибли, девять пострадали

Скопировать ссылку

Двое человек погибли, девять человек пострадали в страшном ДТП с автобусами под Мензелинском. Об этом сообщает МВД по РТ.

По данным ведомства, на 1105-м километре трассы М7 водитель автобуса «КамАЗ» при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся с автобусом Yutong.

Фото: МВД по РТ

В результате два пассажира автобуса «КамАЗ» скончались на месте, водитель и еще восемь пассажиров пострадали. На месте работают автоинспекторы.

Фото: © «Татар-информ»

#дтп автобусы
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100