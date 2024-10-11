МВД: В столкновении двух автобусов в Татарстане два человека погибли, девять пострадали

Двое человек погибли, девять человек пострадали в страшном ДТП с автобусами под Мензелинском. Об этом сообщает МВД по РТ.

По данным ведомства, на 1105-м километре трассы М7 водитель автобуса «КамАЗ» при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся с автобусом Yutong.

Фото: МВД по РТ

В результате два пассажира автобуса «КамАЗ» скончались на месте, водитель и еще восемь пассажиров пострадали. На месте работают автоинспекторы.