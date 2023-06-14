Медики рассказали о состоянии отравившихся угарным газом в Казани

В Управлении здравоохранения Казани «Татар-информу» рассказали о состоянии отравившихся накануне угарным газом.

Напомним, вчера на улице Липатова в Дербышках мужчина и две девочки отравились угарным газом. Все трое пострадавших были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Сегодня к утру состояние 17-летней девушки стабилизировалось.

67-летний мужчина и 2-летняя девочка в настоящее время находятся в реанимации. Врачи оценивают их состояние как тяжелое.

Ранее старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев рассказал агентству о том, что прокуратура организовала проверку информации об отравлении угарным газом.