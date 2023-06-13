В Казани угарным газом отравились мужчина и две девочки

В Казани мужчина, подросток и маленький ребенок отравились угарным газом.

Как стало известно «Татар-информу», инцидент произошел на Липатова в Дербышках.

В результате с отравлением госпитализировали мужчину, девушку 17 лет и двухлетнюю девочку.

Детей доставили в ДРКБ, мужчину – в седьмую горбольницу.

Как сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, прокуратура организовала проверку информации об отравлении угарным газом.

«Надзорное ведомство совместно с профильными специалистами выяснит причины и обстоятельства случившегося, а также даст оценку соблюдению законодательства об обеспечении безопасности при использовании и эксплуатации внутридомового газового оборудования», – сообщил Галиев.