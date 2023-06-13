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В Казани угарным газом отравились мужчина и две девочки
В Казани мужчина, подросток и маленький ребенок отравились угарным газом.
Как стало известно «Татар-информу», инцидент произошел на Липатова в Дербышках.
В результате с отравлением госпитализировали мужчину, девушку 17 лет и двухлетнюю девочку.
Детей доставили в ДРКБ, мужчину – в седьмую горбольницу.
Как сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, прокуратура организовала проверку информации об отравлении угарным газом.
«Надзорное ведомство совместно с профильными специалистами выяснит причины и обстоятельства случившегося, а также даст оценку соблюдению законодательства об обеспечении безопасности при использовании и эксплуатации внутридомового газового оборудования», – сообщил Галиев.
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