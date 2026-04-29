Медики рассказали о состоянии девушки, на которую в Казани упало дерево из-за непогоды

Медики рассказали о состоянии девушки, на которую в Казани из-за сильного ветра упало дерево.

Произошло это накануне на улице Галеева. 18-летнюю девушку с травмами госпитализировали в Городскую клиническую больницу №7.

«Было проведено хирургическое вмешательство, которое прошло успешно. Сегодня пациент переведен из реанимации в отделение нейрохирургии. Состояние средней степени тяжести, сознание ясное, неврологических дефицитов нет»,– сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГКБ №7.

Ранее сообщалось о другой пострадавшей из-за непогоды – 28-летняя девушка в Менделеевске получила травму головы после повреждения остановки сильным ветром.

Всего в Татарстане вчера упало 18 деревьев. Из них 15 в Казани и еще по одному – в Лаишевском, Зеленодольском и Елабужском районах, рассказали «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ.