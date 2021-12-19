Медики, работающие в новогодние выходные, получат выплаты в двойном размере

Во время новогодних выходных российские медики, работающие с зараженными Covid-19, будут получать выплаты в двойном размере. Об этом в передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков.

«Расчет выплат на каждого медицинского сотрудника, который будет работать в выходные дни, будет идти по двойному тарифу», — анонсировал министр.

В Минфине подтвердили, что средства на это уже предусмотрены.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова объявила, что медики из «красных зон» будут получать выплаты до конца следующего года.