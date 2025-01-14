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Медики ожидают рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в Казани
Ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Казани остается неоднозначной. После новогодних каникул казанцы стали чаще обращаться за помощью к медикам, потому что вернулись на работу, в школу и детский сад. Об этом рассказала заведующая эпидемиологическим отделом горбольницы №7 Наталья Шайхразиева.
Врачи советуют сделать прививку от пневмококка, чтобы защититься от воспаления легких, которое может возникнуть при болезни.
«Пневмония остается актуальной проблемой. Вакцинация поможет защитить себя, особенно в период повышенной заболеваемости», – подчеркнула Наталья Шайхразиева.
По данным Роспотребнадзора, заболеваемость гриппом и ОРВИ в России выросла за неделю почти на треть.
Для профилактики гриппа и ОРВИ медики советуют использовать маски в местах скопления людей, регулярно мыть руки и промывать носовые ходы, вести здоровый образ жизни.
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