Медики ожидают рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в Казани

Ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Казани остается неоднозначной. После новогодних каникул казанцы стали чаще обращаться за помощью к медикам, потому что вернулись на работу, в школу и детский сад. Об этом рассказала заведующая эпидемиологическим отделом горбольницы №7 Наталья Шайхразиева.

Врачи советуют сделать прививку от пневмококка, чтобы защититься от воспаления легких, которое может возникнуть при болезни.

«Пневмония остается актуальной проблемой. Вакцинация поможет защитить себя, особенно в период повышенной заболеваемости», – подчеркнула Наталья Шайхразиева.

По данным Роспотребнадзора, заболеваемость гриппом и ОРВИ в России выросла за неделю почти на треть.

Для профилактики гриппа и ОРВИ медики советуют использовать маски в местах скопления людей, регулярно мыть руки и промывать носовые ходы, вести здоровый образ жизни.