Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России выросла за неделю почти на треть

За прошедшую неделю в России зарегистрировано на 31,9% больше случаев ОРВИ и гриппа, чем на прошлой. В 45 регионах уровень заболеваемости выше среднего. Об этом сообщает глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Кроме того, по данным ведомства, в РФ увеличилось число госпитализаций из-за вирусных инфекций.

«За прошедшую неделю госпитализировано на 23% больше заболевших ОРВИ. При этом, в 43 регионах количество госпитализированных увеличилось на 30% и более», – уточнили в Роспотребнадзоре.

В основном россияне болеют риновирусами и вирусом новой коронавирусной инфекции. Однако, как уточнили в Роспотребнадзоре, также растет доля гриппа, особенно вирусов гриппа А (H1N1)2009.