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Татарстан – республика достижений 9 октября 2026 17:51

Двое докторов наук из КГМУ стали самыми цитируемыми учеными планеты

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Двое ученых из Казани вошли в список самых цитируемых на планете по версии международной базы данных Scopus. Об этом сообщил ректор КГМУ Айрат Фаррахов.

«В этот престижный рейтинг вошли два выдающихся исследователя нашего университета: Алексей Михайлович Петров и Ильдус Ильясович Ахметов. <…> Искренне поздравляю Алексея Михайловича и Ильдуса Ильясовича! Ваш труд, преданность науке и стремление к поиску новых знаний вдохновляют весь коллектив университета и, конечно, наших студентов и аспирантов», – написал Фаррахов в своем канале в МАКС.

Алексей Петров — доктор биологических наук, заведующий лабораторией липид-зависимой регуляции Института нейронаук. Ильдус Ахметов — доктор медицинских наук, заведующий лабораторией генетики старения и долголетия.

Всего в список топ-исследователей со всей России вошли 990 ученых, уточнил Фаррахов.

#наука #КГМУ #медицина
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