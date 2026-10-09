Двое докторов наук из КГМУ стали самыми цитируемыми учеными планеты

Двое ученых из Казани вошли в список самых цитируемых на планете по версии международной базы данных Scopus. Об этом сообщил ректор КГМУ Айрат Фаррахов.

«В этот престижный рейтинг вошли два выдающихся исследователя нашего университета: Алексей Михайлович Петров и Ильдус Ильясович Ахметов. <…> Искренне поздравляю Алексея Михайловича и Ильдуса Ильясовича! Ваш труд, преданность науке и стремление к поиску новых знаний вдохновляют весь коллектив университета и, конечно, наших студентов и аспирантов», – написал Фаррахов в своем канале в МАКС.

Алексей Петров — доктор биологических наук, заведующий лабораторией липид-зависимой регуляции Института нейронаук. Ильдус Ахметов — доктор медицинских наук, заведующий лабораторией генетики старения и долголетия.

Всего в список топ-исследователей со всей России вошли 990 ученых, уточнил Фаррахов.