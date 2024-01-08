Медики эвакуировали 10 пострадавших в массовом ДТП в Новгородской области

Врачи эвакуировали 10 пострадавших в массовой аварии с 50 авто в Новгородской области, сообщает РИА Новости.

Среди эвакуированных двое детей. Один из них находится в тяжелом состоянии, другой – в состоянии средней степени тяжести. Их доставят в Областную детскую клиническую больницу. Восемь взрослых в состоянии средней степени направляются в Областную клиническую больницу.

Напомним, на 526-м километре трассы М-11 между Москвой и Петербургом столкнулись более 50 грузовых и легковых авто. По последней информации, в результате ДТП погибли четыре человека, в том числе один ребенок.