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В Новгородской области четыре человека погибли в массовом ДТП с 50 авто
Массовая авария с более чем 50 машинами случилась на трассе М-11, сообщает ТАСС.
ДТП проищошло в Новгородской области. В результате массового столкновения машин погибли четыре человека, среди которых один несовершеннолетний.
По данным агентства, движение в сторону Москвы перекрыто. На 545-м километре организован объезд с выездом на трассу М-10.
На месте ЧП работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.
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