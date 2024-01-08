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Происшествия 8 января 2024 16:43

В Новгородской области четыре человека погибли в массовом ДТП с 50 авто

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Массовая авария с более чем 50 машинами случилась на трассе М-11, сообщает ТАСС.

ДТП проищошло в Новгородской области. В результате массового столкновения машин погибли четыре человека, среди которых один несовершеннолетний.

По данным агентства, движение в сторону Москвы перекрыто. На 545-м километре организован объезд с выездом на трассу М-10.

На месте ЧП работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

#массовая авария
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