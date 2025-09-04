«Медик там как Бог»: боец СВО провел в Нижнекамске мастер-класс по тактической медицине

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В 31-м лицее Нижнекамска впервые провели мастер-класс по тактической медицине. Своим опытом со слушателями поделился действующий участник специальной военной операции с позывным Лекарь. Он рассказал, как оказывать первую помощь в условиях боевых действий – от остановки кровотечения до сердечно-легочной реанимации.

Для него Лекарь – не просто позывной, а жизненное призвание. Уже год он служит на СВО тактическим медиком. Главная обязанность – эвакуация и лечение раненых.

«Бывают всякие непредвиденные ситуации. Иногда ждешь, готовишься к заданию и идешь. А бывают неожиданные моменты, когда главное не растеряться, собрать всех в кучу, никого не потерять. Ты самый ответственный в своей команде, все смотрят на тебя, надеются на тебя и ждут помощь, медик там как Бог, получается», – говорит он.

Интерес к медицине у мужчины был всегда. Перед подписанием контракта он прошел курсы в Москве, Перми и Санкт-Петербурге. А в будущем планирует закрепить знания в профильном вузе, но только после окончания боевых действий.

Одна из основных задач Лекаря – подготовить бойцов к тому, чтобы они могли сами себе оказать помощь.

«Мы как бы все друг за друга, одна из основных моих задач – подготовить своих ребят, чтобы они могли сами себе оказывать медпомощь», – отмечает он.

Даже во время отпуска мужчина остается наставником: проводит занятия для обладателей удостоверений тактического инструктора, среди которых участники военно-патриотического движения «ФОРПОСТ», Союза добровольцев Донбасса и страйкбольного клуба «АРЕС».

«Тоже проводим такие мероприятия, в том году для всех учебных заведений провели, пополняем базы знаний, учимся новому чему-то», – рассказывает руководитель нижнекамского молодежного патриотического движения «ФОРПОСТ» Ольга Павловская.

Подобные мастер-классы находят отклик не только у молодежи, но и у педагогов.

«Я вот вожу учеников на соревнования в школу безопасности, зарницу, а там на сегодняшний день требуют тактическую медицину. Конечно, мы стараемся говорить мягче, но все равно иногда невозможно обойти такие вопросы», – отметил учитель основ безопасности и защиты Родины Рафхат Сагдиев.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.

