Медик предупредил о влиянии магнитных бурь на давление

Из-за магнитных бурь увеличивается вероятность внезапных скачков давления и развития сердечных катастроф, и состояние здоровья может ухудшиться даже у сравнительно здоровых людей. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников, передает РИА Новости.

В ночь с воскресенья на понедельник на Земле наблюдалась магнитная буря среднего уровня — G2. Следующая магнитная буря ожидается на планете в ночь на среду, 24 мая, о чем рассказал ранее в своем Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Особо чувствительны к магнитным бурям лица, страдающие патологией сердца и сосудов, имеющих склонность как к повышению, так и к снижению показателей артериального давления», — объяснил медик.

Кроме того, по словам врача, магнитные колебания негативно сказываются на гормональном фоне человека, усиливая выброс гормонов стресса, а также влияют на функционирование регулирующих центральных систем организма.

«Даже относительно здоровые люди могут испытывать <…> головные боли, напоминающие мигрень, головокружение, учащение пульса, сбой сердечного ритма, необъяснимую тревожность или, наоборот, депрессивную настроенность, перепады настроения, беспокойный сон, подъемы и спады артериального давления, ломоту в суставах», — перечислил последствия магнитных бурь Тяжельников.

Стоит отметить, что более сильные магнитные бури способны вызывать нестабильность напряжения в сети, наносить повреждения предохранителям и участкам энергетических систем, приводить к многочасовым нарушениям спутниковой и радиочастотной радионавигации. Кроме того, из-за них может возникать северное сияние.