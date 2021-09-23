Медиахолдинг «Татмедиа» подарил музею Гаспринского в Бахчисарае редкое фото просветителя

Делегация медиахолдинга «Татмедиа» передала в дар мемориальному музею Исмаила Гаспринского в Бахчисарае антикварную почтовую открытку с портретом великого просветителя, напечатанную в казанском издательстве «Васита» в 1917 году.

Главный редактор журнала «Магариф» Сюмбель Таишева при вручении подарка рассказала, что уникальная открытка была издана в казанском издательстве «Васита», которое работало всего два года, с 1915-го по 1917 год. За это время здесь было напечатано 15 книг, в том числе несколько открыток.

«В издательстве был издан каталог самых известных людей. Эта фотокарточка была обнаружена спустя годы в одном из казанских антикварных магазинов», — рассказала Таишева.

Ценный экземпляр от татарстанцев приняла директор мемориального музея Эльмира Абибулаева. Генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков отметил, что Исмаил Гаспринский в революционный период XX века сыграл огромную роль в становлении журналистики, литературы, поэзии.

«Он разбудил всю татарскую интеллигенцию. В знак уважения к этой личности мы решили от имени акционерного общества „Татмедиа“ подарить музею Гаспринского символичную фотокарточку», — сказал Шамиль Садыков.

Знакомство Исмаила Гаспринского с Казанью состоялось в 1882 году, когда он приехал с целью издавать газету для казанских татар на родном языке. На встречу пришли всего лишь три человека — Аллаяр-бек Зюльгадаров с Кавказа и золотопромышленники — братья Шакир и Закир Рамеевы. Самое главное, что прогрессивная идея была поддержана великим татарским ученым Шигабутдином Марджани.

В последние годы своей жизни Исмаил Гаспринский получил всенародное признание татар Поволжья. Мир знает его как выдающегося политика, издателя, просветителя, писателя и педагога. В этом году крымчане отмечают 170 лет со дня рождения великого земляка.

Делегация АО «Татмедиа» находится с рабочей поездке в Крыму. Цель визита — налаживание информационных и культурных связей между двумя республиками. В состав делегации вошли главные редакторы, известные писатели и поэты из Татарстана, которые популярны у общественности Крыма.