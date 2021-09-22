«Навести информационные мосты»: Татарстан и Крым заключили меморандум о сотрудничестве

Делегация АО «Татмедиа» сегодня направилась в Крым с целью налаживания информационных и культурных связей между двумя республиками. В ее составе — главные редактора, известные писатели и поэты из Татарстана, которые популярны у общественности Крыма. О том, как прошел первый день поездки, в обзоре ИА «Татар-информ».

Михаил Афанасьев и Шамиль Садыков подписали меморандум о сотрудничестве между АО «Татмедиа» и Министерством внутренней политики, информации и связи Республики Крым

Фото: minfo.rk.gov.ru

Традиции со времен Казанского ханства

Главным событием в рабочей повестке делегации сегодня стало подписание меморандума о сотрудничестве между АО «Татмедиа» и Министерством внутренней политики, информации и связи Республики Крым. В Симферополе документ подписями скрепили генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков и министр внутренней политики, информации и связи Крыма Михаил Афанасьев. Затем главы ведомств рассказали журналистам, какие возможности обеим сторонам предоставит новый документ.

Шамиль Садыков отметил, что подписанный документ даст возможность укрепить взаимоотношения между Крымом и Татарстаном, а также напомнил, что взаимоотношения между двумя территориями остаются крепкими еще со времен Казанского ханства.

«В советский период времени также сохранялись серьезные взаимоотношения в области культурного обмена: писатели, поэты, журналисты очень активно общались между собой. Мы чувствуем, что в последние годы также есть спрос и ощущение необходимости контакта, поэтому мы готовы навести информационные мосты», — отметил гендиректор АО «Татмедиа».

Михаил Афанасьев выразил уверенность, что подписание документа — это большой шаг на пути совместной работы журналистов, издателей и министерств, отметив, что данное мероприятие обязательно найдет свое отражение в будущем.

Подписанный документ даст возможность укрепить взаимоотношения между Крымом и Татарстаном Фото: minfo.rk.gov.ru

Уникальный опыт медиахолдинга, который надо перенять

По словам Шамиля Садыкова, акционерное общество «Татмедиа» — это уникальный медиахолдинг, который объединяет более ста средств массовой информации — газет, журналов, телеканалов. Вещание ведется на разных платформах, в том числе и социальных сетях, которые привлекательны для молодежи. Несколько лет назад была создана медиашкола, где обучаются и повышают свою квалификацию журналисты.

«Ключевая задача современных медиа — это новые технологии, умение вовремя их внедрять, меняться. В то же время нужно сохранять традиционные СМИ — газеты и журналы, потому что старшее поколение их читает. А молодежь наоборот — телевизор не смотрит, радио не слушает, газеты не читает, они все в социальных сетях», — заметил он.

Михаил Афанасьев отметил, что уникальный опыт медиахолдинга «Татмедиа» привлекателен для информационной политики Крыма. «Есть опыт, который нам необходимо перенять. В Татарстане сегодня реализуется уникальный на территории Российской Федерации опыт объединения средств массовой информации, эффективной работы и управления. У наших СМИ тоже есть передовые решения, которые, я уверен, также заинтересуют коллег из Татарстана. После подписания меморандума наша взаимосвязь станет еще более плотной», — подчеркнул министр внутренней политики, информации и связи Крыма.

«Мы чувствуем, что в последние годы есть спрос и ощущение необходимости контакта, поэтому мы готовы навести информационные мосты» Фото: minfo.rk.gov.ru

Обмен медиаконтентом между редакциями Татарстана и полуострова

Шамиль Садыков отметил, что меморандум о сотрудничестве позволит наладить обмен медиаконтентом между редакциями Татарстана и полуострова.

«Татарстан и Крым — братские регионы, все этапы истории между нашими народами были тесные связи. Сейчас задача выстроить обмен информацией, контентом, опытом в области журналистики. У „Татмедиа“ накоплен огромный опыт, который, возможно, будет интересен нашим коллегам. В свою очередь нам очень интересен опыт Крыма по развитию медиа на национальных языках», — сказал Садыков.

Генеральный директор напомнил, что АО «Татмедиа» также активно выстраивает сотрудничество со многими регионами России.

«У нас подписаны меморандумы о сотрудничестве с республиками Якутия, Чувашия, Башкортостан. Татары живут во всех регионах России, татарские диаспоры нуждаются в информации о событиях на исторической родине, а татарстанцам интересно знать, чем живут диаспоры», — пояснил Садыков.



Казанский Кремль украсил информационное ведомство Крыма

После подписания меморандума Шамиль Садыков подарил Михаилу Афанасьеву картину с главным символом Казани.

«Татарстан — это регион, где живут в добрососедстве представители разных религий. На картине изображен Казанский Кремль — это символ нашей дружбы между разными конфессиями», — рассказал Садыков, вручая подарок.

Рассматривая полотно, Михаил Афанасьев отметил, что это замечательное место и красивая картина.

«Это миссия добра, людей, уважения друг к другу. Мы привезли очень много книг, впечатлений и хорошее настроение. Мы ждем ответного визита журналистов и руководства вашего министерства», — подчеркнул Шамиль Садыков.

Книги в дар от Татарстана для крымскотатарской библиотеки в Симферополе

Далее делегация АО «Татмедиа» во главе с гендиректором медиахолдинга Шамилем Садыковым посетила Республиканскую крымскотатарскую библиотеку имени Исмаила Гаспринского в Симферополе. На встрече местной творческой интеллигенции передали в дар литературу о крымскотатарских и татарских народах, проживающих в России.



Среди подаренных книг — «История татар», «Татарский мир», «Крымские татары» и другие книги. В своем выступлении Шамиль Садыков отметил, что жителей двух республик связывает многолетняя дружба.

«Крымские ханы в свое время руководили нами, в советское время шло активное сотрудничество, Сахиб-Гарей Саид-Галеев приезжал с докладом, крымские татары в Казани получали знания, вдохновлялись нашей литературой, писатели и поэты всегда общались. Наша история очень сильно переплетена», — сказал руководитель АО «Татмедиа».

Шамиль Садыков выразил надежду, что эти книги будут востребованы и полезны у читателей библиотеки. Свои книги также презентовали писатели Татарстана.

В прошлом году Республиканской крымскотатарской библиотеке исполнилось 30 лет со дня основания. Все эти годы библиотека поддерживает профессиональные контакты с коллегами из Национальной библиотеки Татарстана, Госархива РТ, Института истории им. Марджани АН РТ, другими организациями и представителями творческой интеллигенции.

В составе делегации — главные редакторы, известные писатели и поэты из Татарстана, которые популярны у общественности Крыма Фото: minfo.rk.gov.ru

Деловая поездка татарстанской делегации также включила экскурсию в Общественную крымско-татарскую телерадиокомпанию, дискуссионную панель с ведущими представителями СМИ Республики Крым и СМИ Республики Татарстан на тему «Развитие СМИ в Республике Крым. Процесс распространения прессы в Крыму», посещение «Медиацентра им. Исмаила Гаспринского», встречу с крымскотатарским педагогическим сообществом и другие мероприятия.

В составе делегации — главный редактор ИА «Татар-информ» Ринат Билалов, руководитель журнала «Магариф» Сюмбель Таишева, главный редактор газеты «Мэдэни Жомга» лауреат премии имени Тукая Вахит Имамов, главный редактор «Казанских ведомостей» Венера Якупова, руководитель газеты «Шахри Казан» Радик Сабиров и другие.