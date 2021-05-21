Медиатренер Сергей Бондарев провел первый урок на телефестивале «Камский Бриз»

Медиатренер Сергей Бондарев провел первый урок для журналистов на телефестивале «Камский Бриз», который проходит в Нижнекамске с 21 по 23 мая. Своими впечатлениями от этого события он поделился с корреспондентом ИА «Татар-информ».

Спикер заметил, что фестиваль открывается в очень трудное время, однако в Татарстан он всегда едет с хорошим настроением.

«Потому что Татарстан — сам по себе регион очень интересный, а уж что тут говорить про телевидение. Хорошая школа. И я не столько про Казань, сколько про регионы говорю — тем более в Нижнекамске, Набережных Челнах... До сих пор там люди держат удар — по три телекомпании! Это очень хорошие признаки! Телевидение будет жить. Возможно, будет другое телевидение, но оно будет», — подчеркнул Сергей Бондарев.

По словам наставника, на первом уроке слушатели были сосредоточены и внимательны, а как дальше будут развиваться события — сложно сказать.

Сергей Бондарев — журналист, тренер-практик. Он снимал материалы на экономические, политические и другие темы сибирского региона. Подготовил циклы репортажей из Америки, Австрии, Объединенных Арабских Эмиратов, Японии, Финляндии, Китая, Непала, Израиля, Кипра, Египта. Совершал экспедиции на плато Путорана, Подкаменную Тунгуску, Северный полюс, снимал сюжеты и фильм о восхождениях альпинистов на пик Ленина и Эверест.

Сергей Бондарев разработал авторскую систему обучения тележурналистике. Благодаря демонстрационным видеоматериалам других телекомпаний слушатели курса могут взглянуть на себя со стороны, разработать новые программы и проекты, в том числе и в рекламе. Также Бондарев является разработчиком отдельной программы «Новости — малыми силами».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня в Нижнекамске стартовал I республиканский телевизионный фестиваль «Камский бриз». На несколько дней город объединит представителей СМИ из 20 городов и районов Татарстана, а также 25 телекомпаний, пресс-служб, телевизионных студий — в общей сложности около ста человек.