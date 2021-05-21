В Нижнекамске пройдет I татарстанский телефестиваль «Камский бриз»

Сегодня в Нижнекамске стартует I республиканский телевизионный фестиваль «Камский бриз». На несколько дней город объединит представителей СМИ из 20 городов и районов Татарстана, а также 25 телекомпаний, пресс-служб, телевизионных студий — в общей сложности около 100 человек.

Ведущих, корреспондентов и операторов из Бавлинского, Буинского, Сабинского, Нурлатского, Чистопольского, Нижнекамского и других районов РТ ожидают мастер-классы от московских и казанских экспертов, а также конкурс телевизионных работ, 18 победителей которого будут названы 22 мая.

«„Камский бриз“ — фестиваль, которого татарстанские телевизионщики ждали много лет. В начале нулевых в Нижнекамске уже проходили подобные мероприятия. Самый яркий пример — телефестиваль „Культура в эфире“», — рассказали организаторы мероприятия.

Мастер-классы для татарстанцев проведут медиатренер из Москвы Сергей Бондарев; куратор курса «Телерадиоведущий современных СМИ» НИУ ВШЭ Мария Штейн; наставник курса «Прикладная журналистика» Первой академии медиа Снежана Артамонова; спецкорр «России-24» — тренер по технике и логике речи, практической журналистике Юлия Шустрая; шеф-редактор передачи «Пусть говорят» Лилия Федорова.

Также своим опытом с участниками поделятся татарстанские эксперты — ведущий программ ГТРК «Татарстан» на телеканале «Россия» Алмаз Хакимов и телеоператор программы «Вести Татарстан» на телеканале «Россия» Ильдар Галяутдинов.

I республиканский телевизионный фестиваль «Камский бриз» организован Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», АО «Татмедиа», администрацией Нижнекамска, медиахолдингом НТР (Нижнекамск) при поддержке Союза журналистов Татарстана.

Мероприятие пройдет в Нижнекамске с 21 по 23 мая.