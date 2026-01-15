Медианная зарплата в Татарстане выросла до 80,2 тыс. рублей

По сравнению с январем в ноябре медианная предлагаемая зарплата в вакансиях работодателей в Татарстане на hh.ru выросла на 14,5% и составила 80,2 тыс. рублей. Об этом «Татар-информу» сообщила директор hh.ru Поволжье Альбина Султанова.

«С начала года наиболее зарплаты выросли в вакансиях работодателей в сферах "Финансы, бухгалтерия" – на 22% (до 80 тыс. рублей), "Строительство, недвижимость" – на 21% (до 113,7 тыс. рублей), "Рабочий персонал" – на 20% (до 105,4 тыс. рублей), "Добыча сырья" – на 17% (до 100,8 тыс. рублей), "Производство, сервисное обслуживание" – на 17% (до 104,4 тыс. рублей)», – сообщила она.

По данным Султановой, падения в зарплатных предложениях по сравнению с началом года не наблюдаются. Практически не изменилась предлагаемая зарплата в сферах «Стратегия, инвестиции, консалтинг» – рост на 1% (до 115,2 тыс. рублей), а также в «Розничной торговле» – рост на 4% (до 52,6 тыс. рублей).

Подробнее о ситуации на рынке труда, востребованных вакансиях и прогнозируемом росте зарплат в 2026 году читайте в материале «Татар-информа».