Медианная зарплата половины населения Татарстана достигнет 100 тыс. рублей через 13 лет

Медианная заработная плата половины населения Татарстана достигнет уровня в 100 тыс. рублей через 13,1 года. Это следует из исследования «РИА Рейтинг», которое опубликовало РИА Новости.

Среднегодовые темпы роста зарплат в республике за последние пять лет равняются 8%. Таким образом, регион находится на 34-м месте среди субъектов Федерации по динамике роста зарплат.

При этом скорее всего медианная зарплата половины населения с учетом покупательной способности в регионе достигнет 100 тыс. рублей в Ямало-Ненецком автономном округе. Это произойдет уже через 5,3 года.

На второй и третьей строчках рейтинга разместились Чукотский автономный округ и Магаданская область, где рост зарплат до соответствующего уровня займет 6,3 года.

Медленнее всего будут увеличиваться зарплаты в Кабардино-Балкарии и Чечне. Там на увеличение медианной зарплаты половины жителей уйдет 19,7 и 22,5 года. В среднем по России на подобный рост понадобится 11,9 года.

При расчетах аналитики учитывали выплату НДФЛ и разницу цен в регионах. Также предполагалось, что номинальные темпы роста зарплат сохранятся на уровне среднего значения за последние пять лет.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что средняя зарплата в Татарстане превышает 46 тыс. рублей.