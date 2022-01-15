Медиаменеджер Байтасов о Казахстане: «Самый главный опыт — вовремя проводить реформы»

Главный вывод из недавних драматических событий в Казахстане — власти должны быть готовы отвечать на ожидания людей. Об этом заявил казахстанский медиаменеджер и бизнесмен Арманжан Байтасов в программе «Интервью без галстука» с руководителем телеканала «Татарстан 24» Андреем Кузьминым.

Отметив, что внутриполитический кризис в Казахстане начался с мирных протестов, Байтасов обратил внимание на проблемы, поспособствовавшие такому развитию событий. «Это все происходит от недостатка информации, в обществе нарушена коммуникация, система справедливости. Дело не только в цене на газ, всё это нагнеталось давно», — подчеркнул он.

При этом, по мнению бизнесмена, причину протестов и массовых беспорядков нельзя свести к противоречиям между группами, связанными с первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и действующим главой государства Касым-Жомартом Токаевым (сейчас соответствующая идея достаточно популярна у различных аналитиков). «Не верю в то, что были какие-то специальные противостояния кланов. До событий января и Токаев, и Назарбаев были членами одной команды», — пояснил собеседник татарстанского телеканала.

По словам Байтасова, жители Казахстана надеются на серьезные политические и экономические изменения. «Самый главный опыт — это не доводить до такого, вовремя проводить реформы. Нельзя допускать такую ситуацию, когда срывает крышку котла вместе с резьбой, когда выбрасывается такая энергия — мало никому не покажется», — убежден предприниматель.

«Сейчас у нас очень много похорон, много погибших, это ужасно. Берегите мир и спокойствие. Не буди лихо, пока тихо. Это посыл властям и политическим элитам», — резюмировал Арманжан Байтасов.

Арманжан Байтасов — казахстанский бизнесмен и медиаменеджер, владелец музыкального телеканала MuzzOne и ТОО United Media Group. Последняя выпускает по лицензии журнал Forbes Kazakhstan.