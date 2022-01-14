Во время беспорядков в Казахстане погибла россиянка

В начале января во время беспорядков в Жамбылской области Казахстана погибла девушка из России. Об этом сообщается на официальной странице посольства России в Казахстане в соцсетях.

Инцидент произошел 6 января в городе Тараз. 26-летняя девушка погибла от рук погромщиков, когда возвращалась с работы домой. У нее было трое детей.

Генконсульство России в Алма-Ате связалось с матерью погибшей, ее родными и близкими. Прорабатывается вопрос об оказании семье девушки материальной помощи.

Посольство России в Казахстане обратилось в правоохранительные органы с требованием тщательного расследования случившегося. Посольство выражает искренние соболезнования родным погибшей.