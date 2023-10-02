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Медцентр «Биомед» подал в суд на Казанский центр РАН из-за исследований по Covid-19
Казанский лечебно-диагностический центр «Биомед» подал в суд на Казанский научный центр РАН из-за исследований по коронавирусу Covid-19.
Стороны заключили договор на оказание медицинских услуг еще 1 июня 2021 года. Речь шла о выполнении «Биомедом» лабораторно-диагностических исследований. Медицинский центр действительно их проводил: в сентябре — декабре 2021 года, а также в январе и феврале 2022 года. После выполнения работ центр направил клиенту счета, однако тот так и не оплатил их в полном объеме. На момент предъявления иска задолженность Казанского центра РАН достигла 612,8 тыс. рублей.
Как выяснилось во время разбирательства, ученые посчитали несогласованной стоимость услуг в 650 рублей в актах за лабораторно-диагностические исследования антител к коронавирусу SARS-CoV-2 и определение иммуноглобулинов класса G (IgG). В приложении к договору стоимость этих услуг была указана в размере 550 рублей за одно исследование. Но медцентр «Биомед» представил дополнительное соглашение, которым стороны увеличили стоимость указанных исследований до 650 рублей.
Исполнитель исследований также просил взыскать с ответчика 272,7 тыс. рублей пени за просрочку оплаты. Согласно договору лабораторные исследования должны были оплачиваться не позднее 25-го числа текущего календарного месяца. Однако Арбитражный суд РТ снизил размер штрафных санкций до 54,5 тыс. рублей. Судебное разбирательство завершилось в сентябре этого года.
Как ранее сообщал «Татар-информ», в первый осенний месяц 2023 года в Татарстане Covid-19 заболевали в восемь раз реже, чем в этот же период в прошлом году.
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