Медаль Суворова и 20 спасенных жизней: заинец Санча – о службе, награде и боевом братстве

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

Сорокалетний Александр из Заинска, известный в зоне СВО по позывному Санча, служит по мобилизации с сентября 2022 года. Повестка стала для него не неожиданностью, а вызовом, на который он откликнулся без колебаний. За плечами у него – срочная служба в ВВС, поэтому решение было однозначным – идти защищать Родину.

За время службы Александр был удостоен медалей «Участник СВО», но особенно дорожит государственной наградой – медалью «Суворова».

«Награду получил за освобождение села Орлянка Купянского района Харьковской области. Это было перед Новым годом в 2023 году. Мы заходили в село после штурмовых отрядов, занимали позиции, чтобы не допустить прорыва противника. Помогали раненым бойцам. Я был очень удивлен, когда получил награду», – вспоминает Александр.

На его счету спасенные жизни – около двадцати бойцов, которых он вытаскивал из-под огня.

«Там все свои пацаны, мы друг другу помогаем, выносим раненых из-под обстрелов», – говорит он просто, без пафоса.

На вопрос о том, что помогает держаться в трудные моменты, Александр отвечает без раздумий: «Мысли о боевых товарищах, взаимопомощь, мысли о Победе. Хочется, чтобы все поскорее закончилось».

В этом году боец получил второе ранение. Работая на автоматическом гранатомете, он оказался в зоне поражения вражеского дрона.

«Птичка прилетела и надо мной скинула снаряд, он попал в дерево, а осколок – в шею. До сих пор в шее, врачи не решаются доставать, говорят, могут повредить нервные окончания», – рассказал он.

Сейчас Александр проходит курс реабилитации – он находится в отпуске по ранению. 11 июня он стал участником встречи с бойцами СВО, организованной администрацией Заинского района. В этот день в зале звучали слова поддержки и благодарности – для тех, кто по зову сердца встал на защиту своей страны.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.