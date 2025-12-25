«Мечты сбываются»: мэр Бугульмы исполнил новогодние желания детей

Сегодня мэр Бугульмы Дамир Фаттахов исполнил новогодние желания маленьких горожан в рамках всероссийской акции «Елка желаний» и районной благотворительной акции «Елочка желаний». Встреча детей и их мам прошла за чаепитием в теплой, неформальной обстановке.

Особенные дети, подопечные местного волонтерского движения «Добродом», рассказали мэру о себе и своих увлечениях, а затем получили подарки, которые загадали перед новогодними праздниками.

11-летний Артем увлекается программированием: его мечтой была механическая клавиатура и набор для химических опытов. Исполнилась и мечта 13-летней Марии – ей подарили сюрприз-бокс с набором для девочек.

Дети также приготовили подарки для мэра, сделанные своими руками, и прочитали новогодние стихи.

«В Новый год все мечты, а особенно детские, должны сбываться. Благодаря таким акциям каждый может стать добрым волшебником», – отметил Дамир Фаттахов, пожелав всем здоровья, счастья и благополучия в новом году.

Акция «Елка желаний» проходит в преддверии Нового года, позволяя всем желающим исполнить детские мечты и внести частичку тепла в праздники тех, кто особенно нуждается в поддержке.

Традицию в 2018 году заложил Президент Владимир Путин на Международном форуме добровольцев. За семь лет исполнено свыше 320 тыс. желаний на 2,7 млрд рублей с помощью 88 тыс. добрых исполнителей.

В акции участвуют дети в возрасте от 3 до 17 лет, находящиеся в трудной жизненной ситуации, ребята с ограниченными возможностями здоровья, сироты, а также дети погибших участников специальной военной операции.

Каждый ребенок оставляет свое заветное новогоднее желание. Желания размещают на специальных шарах, украшающих елку.

На этот раз акция стартовала 15 ноября 2025 года и продлится до 28 февраля 2026 года. «В этом году на сайт поступило более трех тысяч заявок. Обязательно выполним!» – отмечал ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем канале в МАХ.