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Девочка, чью мечту на «Елке желаний» обещал исполнить Минниханов, посетила ВДНХ
15-летняя Дарина из Набережных Челнов вместе с мамой смогла посетить выставку-форум «Россия» на ВДНХ. Ее мечту в рамках акции «Елка желаний» исполнил Раис Татарстана Рустам Минниханов, поэтому девушка уверена, что все загаданное обязательно сбудется.
Она прибыла в Москву накануне вечером.
«Я решила воспользоваться шансом поучаствовать в „Елке желаний“. Когда я сидела на уроке „Разговоры о важном“ в школе, я узнала, что в Москве проходит выставка-форум „Россия“. И мне так захотелось сюда поехать, что решила написать о своем желании. Уже потом, спустя время, когда я была на репетиции, мне внезапно позвонил человек, представляющий эту акцию, поздравил меня. Я не сразу поняла, что происходит. Но все мечты сбываются, если в них по-настоящему верить», — рассказала Дарина «Татар-информу».
Это было ее первое путешествие на самолете, признается Дарина. Будущим участникам «Елки желаний» она посоветовала загадывать «живые» желания, например путешествия, ведь технику и другие вещи можно купить, а эмоции останутся с ними на всю жизнь.
«Когда сегодня я только-только увидела ВДНХ, была просто в восторге. Стенд Татарстана на выставке мне тоже очень нравится, получаю массу новых эмоций. Все просто восхитительно и прекрасно», — подчеркнула гостья столицы.
Мать девочки поблагодарила власти Татарстана, Раиса РТ Рустама Минниханова и организаторов акции за незабываемые впечатления.
27 декабря прошлого года руководитель республики перед заседанием Госсовета РФ снял несколько шаров с елки во Владимирском зале Большого Кремлевского дворца. Внутри были новогодние желания детей из регионов Приволжского федерального округа. Так он узнал о заветном желании Дарины. Девушка с инвалидностью по зрению хотела посетить ВДНХ.
Также Минниханов снял с елки желания девятилетнего Егора и пятилетнего Камиля, которые попросили о подарках-сюрпризах от Деда Мороза.
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