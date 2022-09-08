Мечта о хабе: во что выльется дружба аэропорта Казани с Nordwind Airlines?

Российская авиакомпания Nordwind Airlines планирует развивать аэропорт Казани в качестве хаба. Что это значит, выиграет ли от этого наш аэропорт и почему выбор пал именно на него – выяснил «Татар-Информ».

Nordwind Airlines – авиакомпания, принадлежащая российскому туроператору с турецкими корнями Pegas Touristik Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Почему Казань?

О том, что следующим летом Nordwind Airlines приступит к развитию аэропорта «Казань» в качестве своего хаба, сообщил во вторник заместитель гендиректора авиакомпании Антон Маттис.

«Под хабом мы понимаем внутреннюю стыковку между маршрутами, которые будем осуществлять в восточном направлении и рейсами в сторону запада и юга. Стыковочное время, которое закладываем в эту модель, составит 2,5 – 4 часа», - пояснил он.

Nordwind Airlines – авиакомпания, принадлежащая российскому туроператору с турецкими корнями Pegas Touristik. В нулевых с этой туристической фирмой плотно сотрудничала «Авиакомпания «Татарстан». Как предполагает бывший генеральный директор «АК «Татарстан» Магомед Закаржаев, «все эти наработки и прежние отношения с Казанью сохранились» и сейчас вылились в сотрудничество между главным аэропортом республики и Nordwind Airlines.

Антон Маттис сообщил, что следующим летом Nordwind Airlines приступит к развитию аэропорта «Казань» в качестве своего хаба Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Во-первых, Казань является довольно серьезным центром притяжения, как туристический регион. Кроме того, нельзя забывать и об экономическом потенциале самой республики, - комментирует выбор, сделанный авиакомпанией, руководитель агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. – Во-вторых, есть две важных тенденции, первая из которых связана с тем, что сейчас пассажиропоток довольно существенно смещается на Восток на фоне снижения пассажиропотока на Запад. В этом плане региональная экспансия для авиакомпаний является довольно-таки актуальной тенденцией».

«Дополнительный пассажиропоток - дополнительный доход»

По словам Магомеда Закаржаева, более корректной формулировкой в истории с Nordwind Airlines будет не «хаб», а «базовый аэропорт».

«Чем больше самолетов будут базироваться в нашем аэропорту, тем лучше» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Просто у авиакомпании есть какое-то количество самолетов, и она хочет базироваться там, где ей удобно. Если говорить о хабах, то в Европе всего 3-4 подобных аэропорта. В классическом понимании хаб – это Франкфурт-на-Майне, где с утра все летят с востока до Франкфурта, а потом массово пересаживаются на другие самолеты и летят на запад. А в целом, чем больше самолетов будут базироваться в нашем аэропорту, тем лучше», - комментирует эксперт.

Как поясняет Олег Пантелеев, с появлением дополнительных рейсов и новых пассажиров, резко улучшаются экономические показатели оператора аэропорта.

«Когда речь идет о подобном «хабе», это означает, что в каких-то случаях пассажир может следовать с пересадкой. Так что один человек по сути является дважды клиентом для аэропорта. Есть еще один фактор: значительная часть доходов аэропорта – это так называемые неавиационные доходы: то, что люди оставляют в кафе и магазинах. Следовательно, дополнительный пассажиропоток несет дополнительный доход», - объясняет руководитель агентства «Авиапорт».

С появлением дополнительных рейсов и новых пассажиров, резко улучшаются экономические показатели оператора аэропорта Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В свою очередь, Магомед Закаржаев сомневается в том, что за решением Nordwind Airlines последуют какие-то значимые инфраструктурные изменения в аэропорту.

«Не думаю, что только из-за того, что Nordwind Airlines решил сделать своим хабом Казань, аэропорт тут же построит новый терминал. Это все-таки зависит от наплыва пассажиров, возможностей аэропорта и республики. Хотя, конечно, еще один терминал напрашивается», - заключил эксперт.

Новые авиакомпании и грузоперевозки

Ранее о развитии аэропорта «Казань» в качестве хаба заявляли и другие авиакомпании, однако по разным причинам, довести анонсированное до реализации не удалось.

«Аэрофлот» планировал развивать сеть региональных хабов, но позже отказался от планов в отношении казанского аэропорта Фото: © «Татар-информ»

Так, в 2018 году «Аэрофлот» объявил о своих планах по развитию сети региональных хабов. В списке приоритетных городов, наряду с Санкт-Петербургом, Сочи и Красноярском, была и Казань. В дальнейшем «Аэрофлот» отказался от своих планов в отношении столичного аэропорта Татарстана.

В январе этого года стало известно, что новый бюджетный авиаперевозчик Citrus от Авиакомпании S7 выбрал в качестве своей базы аэропорты Омска и Казани. К сожалению, в марте запуск лоукостера отложили – из-за ограничения поставок воздушных судов A320neo.

Несмотря на сорвавшиеся проекты, собеседники «Татар-Информ» не теряют оптимизма. По мнению Олега Пантелеева, интерес российских авиакомпаний к регионам будет углубляться: «Я не готов говорить о том, кто еще придет конкретно в Казань, но сама по себе тенденция очевидна».

«Волга-Днепр» совместно с правительством Татарстана реализует проект создания транспортного узла на базе аэропорта в Казани Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Эксперт также считает, что казанский аэропорт интересен и с точки зрения грузоперевозок. К слову, в Татарстане продолжается работа над созданием подобного хаба на базе аэропорта «Казань».

«От этой темы не отказались ни группа компаний «Волга-Днепр», ни мы, ни аэропорт, - с таким заявлением в мае этого года выступил глава Минтранса РТ Фарит Ханифов. - Будем смотреть на ситуацию по перевозкам».

Напомним, с 2019 года одна из лидирующих международных групп грузовых перевозчиков «Волга-Днепр» совместно с правительством Татарстана реализует проект создания транспортного узла на базе международного аэропорта в Казани. В дорожной карте, подписанной с правительством РТ и руководством аэропорта, заложено создание складов и линейного узла для обслуживания авиатехники.