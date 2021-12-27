«Мечта многих поколений челнинцев»: театр «Мастеровые» откроется в середине 2022 года

В середине 2022 года в Набережных Челнах планируется ввести в эксплуатацию новое здание театра «Мастеровые». Об этом на аппаратном совещании сообщил мэр Наиль Магдеев.

Он отметил, что строительство здания русского драматического театра «Мастеровые» стало наиболее крупным объектом в Челнах в уходящем году. Объем инвестиций составил более 1,8 млрд рублей.

«Мы обещали и говорили о том, что после строительства татарского драматического театра оперативно приступим к строительству русского драматического театра. В середине следующего года мы планируем ввод в эксплуатацию нового здания театра „Мастеровые“. Мечта многих поколений челнинцев. Для нашего города такой проект будет реализован», — отметил мэр.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что площадь четырехэтажного здания составит 25 тыс. квадратных метров, оно будет выполнено в стиле хай-тек. Помимо административных и служебных помещений, театр включит фотомастерскую, студию звукозаписи, малый и большой залы, выставочный зал, кафе, детскую комнату, видеотеку и архив.