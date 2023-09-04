Мечеть в Луганске назвали в честь Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова

Луганская мечеть переименована в честь Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова. В церемонии приняли участие муфтий ДУМ России Альбир Крганов, имамы новых территорий и отец погибшего героя, сообщает «ФедералПресс».

Ожидается, что медресе станет методическим координирующим центром для исламского образования в новых российских регионах.

Также в ДНР и ЛНР состоялись молебны о победе. Так, верующие смогли поклониться мощам святого Георгия Победоносца в Свято-Никольском кафедральном соборе Мариуполя. Участником мероприятия стал и врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Напомним, что Нурмагомед Гаджимагомедов погиб во время специальной военной операции. В марте 2022 года указом Президента Владимира Путина ему присудили звание Героя России.