Мечеть начала XX века под Кукмором хотят признать объектом культурного наследия

Скриншот проекта приказа Комитета РТ по охране объектов культурного наследия

Первую соборную мечеть села Нижняя Русь Кукморского района Татарстана, построенную в 1907 году, собираются признать объектом культурного наследия регионального значения. Проект соответствующего приказа Комитета РТ по охране объектов культурного наследия до 19 июля проходит антикоррупционную экспертизу.

Мечеть расположена на окраине села, на открытом возвышенном участке, у берегов реки Ушман под углом к застройке улицы Школьная. Возведенное из дикого бутового камня здание относится к типу зальных мечетей с минаретом в центре крыши.

Фото: пресс-служба ДУМ РТ

Мечеть состоит из двух частей: молельного зала и вестибюля. На фасадах это деление обозначено угловыми и простеночными пилястрами. Оригинальный деревянный шестигранный минарет утрачен, как и деревянные сени, которые изначально были пристроены ко входу. Утрачено и гипсовое обрамление арочной ниши михраба.

По информации Духовного управления мусульман РТ, в советское время здание мечети было превращено в клуб, который занимал его до 1991 года. В 1994–1996 годах жители села заменили крышу мечети и установили новый минарет взамен разрушенного. В 2022-м здание было включено в список выявленных объектов культурного наследия. В том же году в мечети прочитали первый за 90 лет намаз.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в старинной мечети в селе Маскара Кукморского района Татарстана оборудуют котельную и дом омовения.