В старинной мечети в селе Маскара оборудуют котельную и дом омовения

В старинной мечети середины XIX века в селе Маскара Кукморского района оборудуют котельную и дом омовения, рассказал на брифинге в Кабинете Министров Председатель Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

«На территории планируется устройство котельной и дома омовения с подведением инженерных сетей. Укладка брусчатки, установка лавок, посадка газона, устройство клумбы и высадка кустарников предусматриваются работами по благоустройству», — прокомментировал Гущин.

Он также отметил, что первоочередные противоаварийные мероприятия уже на стадии завершения: сейчас выполняются работы по устройству минарета и пристроя, уже завершено усиление фундаментов, гидрофобизации цоколя и ремонт трещин, устроены фундаментная плита и приямки, отремонтирована кирпичная кладка и усилены своды.

На следующем этапе ремонтно-реставрационных работ планируют обустроить кровельное покрытие, провести ремонт фасада, монтаж деревянных оконных и дверных блоков, а также внутренние отделочные работы с устройством декоративных элементов.