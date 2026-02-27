МЧС: В Татарстане оперативные службы находятся в полной готовности

Фото: © Салават Камалетдинов /«Татар-информ»

В Татарстане на фоне режима «Ракетная опасность» все оперативные службы находятся в полной готовности. Об этом сообщает ГУ МЧС России по республике.

В ведомстве напомнили, что порядок действий населения в случае ракетной опасности аналогичен действиям при угрозе атаки БПЛА.

Если вы находитесь в здании – спуститесь на нижние этажи, в подвал или паркинг. Ни в коем случае не используйте лифт.

При нахождении на улице необходимо зайти в ближайшее здание или подземный переход. Избегайте открытых пространств. В случае нахождения в квартире – займите помещение без окон, например, ванную.

С 12:06 мск на территории республики действует режим «Ракетная опасность». Аналогичный режим ввели в соседней с Татарстаном Чувашии и Самарской области.