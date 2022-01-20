МЧС Татарстана опровергло информацию о готовящихся учебных эвакуациях жилых домов

Сегодня во многих жилых домах Казани появились объявления о готовящихся учебных эвакуациях, которые якобы были запланированы на 23 января в 12 часов дня.

«Информация о каких-либо тренировках или учениях МЧС по эвакуации, изложенные в этих объявлениях, является ложной и несоответствующей действительности. Главное управление МЧС России по РТ настоятельно рекомендует использовать только официальную информацию и призывает жителей Татарстана соблюдать спокойствие и не поддаваться паническим настроениям. Предпосылок для волнений и беспокойства нет», – сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ранее агентство сообщало о том, что мэрия Казани назвала фейком сообщения о проведении учений по массовой эвакуации жителей.