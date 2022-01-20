Мэрия Казани назвала фейком сообщения о проведении учений по массовой эвакуации жителей

Мэрия Казани опровергает информацию, размещенную на листовках в ряде дворов города, которая в числе прочего гласила о «предстоящих массовых захоронениях бульдозером и массовой эвакуации из квартир». Опровержение пресс-служба разметила сегодня в своем telegram-канале.

«В некоторых дворах стали появляться объявления о том, что во дворах по распоряжению города будут проходить массовые захоронения бульдозером (!!). В других повесили сообщения, что стартует массовая эвакуация из квартир, что в определенное время жители должны выйти и колоннами пройти в пункты временного размещения отдельно от детей, а те, кто не примет в участие в учебной тревоге, будут привлечены к ответственности», — говорится в сообщении.

В листовках, ссылаясь на федеральный закон, сообщается, что граждане обязаны эвакуироваться с территории, где есть опасность возникновения чрезвычайной ситуации. Далее, ссылаясь на нормы КоАП РФ, расклейщики напоминают об административной ответственности за отказ от эвакуации. Также дается ряд «рекомендаций», таких как заранее приготовить документы, необходимый минимум вещей и денежных средств и т. д.

В объявлениях также указаны даты пробной эвакуации и порядок действия при ее проведении. Пресс-служба мэрии отмечает, что с «таким нашествием разных и абсолютно неправдивых фейков» еще не сталкивалась. В завершении городские власти просят не создавать управляющим компаниям новую работу — не расклеивать фейковые сообщения. «В такую погоду им есть чем заняться», — резюмирует канал.