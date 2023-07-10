МЧС Татарстана напомнило о мерах безопасности во время грозы и сильного ветра

В Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за ожидающегося сильного ухудшения погодных условий.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что с 16.00 воскресенья, 9 июля, до 21.00 понедельника, 10 июля, на территории республики местами вероятны грозы, ливневые дожди и град. Ветер на короткое время будет усиливаться до 15–20 м/с, локально — и до 24 м/с.

В пресс-службе ГУ МЧС России по РТ рассказали, как вести себя во время непогоды.

При усилении ветра не стоит выходить из зданий, необходимо оставаться в помещениях.

На улице следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач. Нельзя находиться вблизи крупных деревьев, а также парковать рядом с ними автотранспорт – сорванные ветром сучья могут представлять большую опасность.

Если вы застигнуты грозой, будучи на велосипеде или мотоцикле, непременно прекратите движение и переждите грозу на расстоянии примерно 30 метров от своего транспортного средства. Не стоит продолжать и поездку на автомобиле, поскольку не исключены нарушения в работе электроники. Следует остановиться, закрыть окна машины и переждать ненастье.

Водителям стоит отложить дальние поездки и не выезжать за пределы населенного пункта. Если гроза застала в пути, стоит выбрать безопасную скорость и быть предельно внимательным и осторожным.