МЧС Татарстана напоминает о мерах безопасности во время грозы и сильного ветра

Сегодня в период с 12 до 23 часов по республике и в Казани местами ожидаются грозы, очень сильный ветер порывами до 28 м/с, ливневые дожди и крупный град.

В пресс-службе ГУ МЧС России по РТ рассказали, как вести себя во время непогоды.

При сильном ветре не стоит выходить из зданий, необходимо оставаться в помещениях.

Находясь на улице, постараться отыскать укрытие. Не нужно прятаться под деревьями, так как ветер и крупный град могут ломать ветви, что может привести к травмам и повреждениям.

При сильном ветре избегать нахождения вблизи линий электропередачи, рядом с деревьями, щитами, витринами и карнизами домов.

Если во время грозы вы находитесь на открытой местности, рекомендуется лечь на землю, по возможности в низине. Важно, чтобы рядом с вами не было реки, озера или пруда, поскольку вода – хороший проводник, а удар молнии распространяется в радиусе 100 метров от водоема.

Водителям стоит отложить дальние поездки и не выезжать за пределы населенного пункта. Если гроза застала в пути, стоит выбрать безопасную скорость и быть предельно внимательным и осторожным.