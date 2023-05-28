Из-за гроз, ливней и шквалов в Татарстане объявлено штормовое предупреждение

Сегодня на территории Татарстана резко ухудшатся погодные условия. В связи с этим Гидрометцентр РТ объявил штормовое предупреждение.

В частности, днем и вечером 28 мая, с 12 до 23 часов, по республике, включая Казань, местами ожидаются грозы, ливневые дожди и крупный град.

Кроме того, прогнозируется очень сильный ветер порывами от 20 до 25 м/с, причем локально возможны шквалы до 28 м/с.