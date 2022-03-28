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Происшествия
28 марта 2022  15:27
Полина Шевчук

МЧС Татарстана напоминает о мерах безопасности в грядущую метель

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По прогнозам синоптиков, во вторник, 29 марта, на территории Татарстана ожидается серьезное ухудшение погодных условий. Прогнозируются мокрый снег, вероятны метели с ухудшением видимости до 500–1000 метров, а также гололед.

В пресс-службе ГУ МЧС России по РТ напоминают, что сильный ветер и метель могут быть очень опасны. В непогоду желательно отложить выход из дома. На улице не находиться под крышами домов, под билбордами и линиями электропередачи.

Водителям стоит перенести поездки за пределы населенных пунктов. На трассе выбирать безопасную скорость движения, исключить резкие маневры и торможения.
 


 

#ухудшение погодных условий #МЧС РТ
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