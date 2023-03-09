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Происшествия 9 марта 2023 18:55

МЧС РТ сообщает, что объявление воздушной тревоги в эфире татарстанских радио – фэйк

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МЧС сообщает, что информация о воздушной тревоге в радиоэфире и по телевидению в Татарстане является фэйком.

По информации ведомства, в соцсетях и Telegram-каналах сегодня появилась информация о том, что в эфире некоторых радиостанций и телеканалов Татарстана якобы прозвучали объявления о воздушной тревоге

В министерстве отметили, что эта информация является ложной и действительности не соответствует.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Москве в результате взлома серверов на радио и телевидение неизвестные транслировали предупреждение об угрозе с воздуха.

#мчс татарстана
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