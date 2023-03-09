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Происшествия 9 марта 2023 16:26

Сигнал воздушной тревоги, прозвучавший по радио и ТВ в Москве, МЧС назвало ложным

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В Москве по телевидению и радио прозвучала ложная информация о воздушной тревоге, сообщает РИА Новости.

Как отмечают в МЧС России, воздушная тревога прозвучала в результате взлома серверов.

Министерство уточняет, что данная информация действительности не соответствует и является ложной.

В Татарстанских группах, созданных в соцсетях и мессенджерах, пользователи отмечают, что аналогичные сигналы тревоги прозвучали сегодня и в республике.

#МЧС России #взлом
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