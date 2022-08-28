МЧС сообщает, что дымка от лесных пожаров в соседних регионах не доходит до Татарстана

По данным УГМС РТ, в средней тропосфере над республикой наблюдаются слабые западные потоки ветра, которые переносят частицы гари от лесных пожаров в Нижегородской области и Марий Эл.

Вместе с тем на метеорологических станциях эта дымка не отмечается, превышения уровня концентрации вредных веществ нет. В связи с этим к неблагоприятным или опасным погодным явлениям это не относится. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что пожарные из Татарстана отправились в Нижегородскую область на помощь в борьбе с лесными пожарами. В составе «пожарного десанта» республики – 45 человек и девять единиц техники.