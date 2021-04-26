С 26 апреля в Татарстане начал действовать особый противопожарный режим

С 26 апреля по 16 мая в Татарстане действует особый противопожарный режим. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил заместитель главного государственного инспектора РТ по пожарному надзору Максим Трущин.

По его словам, в Татарстане будут дежурить 810 профилактических групп. За две недели они провели порядка тысячи проверок, предотвратили 138 пожаров.

«Напомним, что в период действия особого противопожарного режима категорически запрещено любое сжигание сухой травы и мусора», – отметил Трущин.

В мэрии Казани добавили, что также в пожароопасный период запрещено разводить костры на торфяных почвах и прожженных мангалах, оставлять костры без присмотра.

Кроме того, татарстанцам запретили готовить пищу на мангалах и открытом огне на территориях, граничащих с лесами. Приготовление шашлыков на даче допустимо только при безветренной погоде. Мангал должен стоять не ближе 6 метров от строений, а рядом должно быть ведро с водой.

«За пожарной безопасностью должны следить владельцы участков – очищать территорию от сухих веток, валежника и «горючего» мусора. Они должны создать между участком и лесом 10-метровый буфер или оградить дом противопожарным барьером», – уточнили в мэрии города.

Еще одним запретом на время особого противопожарного режима стал запуск пиротехники и китайских фонариков.