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Общество
28 марта 2022  07:20

МЧС России выплатило по 10 тыс. рублей 900 жителям освобожденных территорий ДНР и ЛНР

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МЧС России продолжает единовременные выплаты на освобожденных территориях ДНР и ЛНР. Поддержка в размере 10 тыс. рублей уже оказана почти 900 человек, сообщает РИА Новости, ссылаясь на ведомство.

«С момента, когда начали работу пункты выплат, от граждан принято почти 1500 заявлений. Выплаты получили уже около 900 человек, в том числе более 20 маломобильных граждан, для которых оформление заявлений и выплата проводились по месту жительства», — отмечается в сообщении министерства.

Уточняется, что данная выплата направлена в помощь пенсионерам и бюджетникам.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Обращаясь к жителям РФ, Президент Владимир Путин подчеркнул, что целью российских военных станет защита мирного населения, подвергающегося геноциду со стороны киевского режима.

Ранее, 18 февраля, Путин поручил выплачивать по 10 тыс. рублей вынужденным переселенцам из Донбасса.

#спецоперация на Украине #мчс рф #выплаты
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