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Происшествия 20 января 2025 06:44

В аэропортах Казани и Нижнекамска введены временные ограничения

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Для обеспечения безопасности полетов временные ограничения введены на работу аэропортах Казани и Нижнекамска.

Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет», – сообщает Росавиация.

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