В аэропортах Казани и Нижнекамска введены временные ограничения

Для обеспечения безопасности полетов временные ограничения введены на работу аэропортах Казани и Нижнекамска.

Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет», – сообщает Росавиация.