МЧС России опубликовало список госпитализированных после теракта в «Крокусе»

На официальном сайтте МЧС России опубликован список госпитализированных в медучреждения после теракта в «Крокусе».

Фото: © МЧС России

По данным министерства, в больницах остаются 107 человек. С полным списком можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, 22 марта преступники открыли стрельбу по мирным гражданам из автоматов Калашникова в подмосковном «Крокус Сити холле», после чего устроили пожар. По данному факту было возбуждено уголовное дело о терроризме. В результате ЧП погибли более 60 человек, свыше 100 человек госпитализированы, среди них есть дети.