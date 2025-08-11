МЧС: Режим беспилотной опасности в Татарстане снят

Режим беспилотной опасности отменили в Татарстане – он действовал с 3:52 по московскому времени. Сообщение об этом появилось в официальном приложении МЧС РФ.

«Внимание! На территории Республики Татарстан режим „Беспилотная опасность“ снят», — говорится в сообщении ведомства.

Отметим, что 13:38 в аэропорту Казани вводили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Как сообщили в Росавиации, меры были приняты для обеспечения безопасности полетов. В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме.

В воскресенье, 10 августа, в Татарстане дважды вводился режим «Беспилотная опасность». Первый раз за сутки ограничения ввели в 05:43, а сняты они были спустя три часа. Второй раз аналогичные меры были приняты в 14:40 и действовали до 19:50.