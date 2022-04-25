МЧС: Пренебрежение существующими правилами стало причиной пожара на школьном складе в РТ

Полное пренебрежение правилами пожарной безопасности стало причиной пожара на школьном складе в Татарстане. Огонь в помещении вспыхнул накануне на территории Олуязского лицея в селе Олуяз Мамадышского района РТ, рассказал на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель главного государственного инспектора РТ по пожарному надзору Максим Трущин.

«Полное пренебрежение правилами пожарной безопасности. Было нарушено все, что можно. И это несмотря на то, что мы просим соблюдать все требования. И вот итог полного пренебрежения», – высказался Трущин.

Как оказалось в тот день на кладбище местные жители проводили уборку. Недалеко от школьного склада они разожгли костры, а когда уходили с кладбища, не потушили. Итог – загорелась сухая трава, огонь перекинулся на территорию школы.

Огонь практически полностью уничтожил склад. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров.