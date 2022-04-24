В Татарстане на территории лицея дотла сгорел гараж

Сегодня днем по номеру вызова пожарной охраны 101 сообщили о возгорании на территории Олуязского лицея в селе Олуяз Мамадышского района РТ.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

В скором времени на место прибыли пожарные, которые установили, что горит гараж на территории школы, площадь возгорания составила 200 квадратных метров.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Через 13 минут после прибытия огнеборцы полностью потушили пожар. В результате случившегося никто не пострадал. Причина пожара устанавливается, как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.