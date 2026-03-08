news_header_top
Общество 8 марта 2026 12:45

МЧС предупредило о похолодании до -32 градусов в Татарстане

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ночью и утром 9 марта в Татарстане ожидается морозная погода и сильный ветер. Температура воздуха может опуститься до −32 градусов.

В МЧС напомнили жителям республики о мерах безопасности в непогоду. В ведомстве советуют проявлять осторожность при движении по улицам, а также следить за детьми и оказывать помощь нуждающимся в ней людям.

Подробнее о погоде начала календарной весны на территории республики читайте в материале Арктическое вторжение в марте и поздний сход снега: каким будет начало весны в Татарстане.

