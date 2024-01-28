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Казанцы сняли на видео пожар в здании больницы на улице Мавлютова
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Сегодня в соцсетях распространились кадры дыма над зданием одной из больниц на Мавлютова.
Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Министерства здравоохранения РТ, задымление произошло на территории Городской клинической больницы № 18.
Сейчас на месте работают пожарные. Предварительно, пострадавших нет.
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