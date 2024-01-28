Казанцы сняли на видео пожар в здании больницы на улице Мавлютова

Сегодня в соцсетях распространились кадры дыма над зданием одной из больниц на Мавлютова.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Министерства здравоохранения РТ, задымление произошло на территории Городской клинической больницы № 18.

Сейчас на месте работают пожарные. Предварительно, пострадавших нет.